Bianca Andrade revela mudança após acidente: “Eu vivi o pior dia da minha vida”

A empresária reencontrou o seu filho e recebeu alta hospitalar ontem (05)

Nossa querida Bianca Andrade quase matou as fofoqueiras de susto ao contar que sofreu um acidente que envolveu ela e o seu filho, Cris. Ontem (05), a empresária recebeu alta hospitalar e contou que algo nela mudou depois do fato que pegou ela de surpresa e a deixou em estado de choque. Bianca chegou a contar detalhes nas redes sobre o acidente.

“Gudugo e a mamain estão em casa. Eu vivi o pior dia da minha vida e é impossível não ter uma reflexão profunda sobre tudo que aconteceu. Por um segundo pensei que não teria mais oportunidade de continuar a minha vida com meu filho. O acidente foi forte, o carro deu perda total, mas nós estamos aqui, tendo uma oportunidade de continuar. Lembro que no mesmo dia do acidente, mais cedo, cheguei a compartilhar com vocês que estava pilhada de reuniões e não tinha tempo para quase nada. Olha o que o destino fez, esfregou uma lição na minha. Quero aproveitar e não deixá-la só pra mim”, disse ela.

E completou: “A nossa vida depois das redes sociais virou uma corrida maluca, a gente se culpa em dar tempo ao tempo, acha que o tempo é vilão, faz tudo na velocidade da luz e se fizer o contrário, acha que tudo pode se perder. Aí que a gente se engana. A gente não sabe de nada dessa vida. Então que a gente aprenda a desfrutar do AGORA, do momento presente, do que está acontecendo, essa corrida contra o tempo só nos adoece e no final das contas, ngm sabe o dia de amanhã. Então pra que tanta pressa? Eu não quero mais essa corda no pescoço. Quero focar ainda mais no meu propósito e acalmar meu coração. Claro que é mais fácil falar do que fazer, mas esse é o meu compromisso daqui pra frente e eu não vou desperdiçar essa oportunidade de aprender a viver melhor. Espero que você reflita daí tbm. Obrigada por todo carinho de vcs. A vida continua…”.