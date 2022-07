Bianca Andrade desmente boato de affair com o jogador Joaco Piquerez

Ontem (12), o kikiki bombou nas redes sociais e a empresária desmentiu no Twitter

Ela joga limpo, com a verdade e não tem medo do que falem dela, falem bem ou falem mal, só não falem mentiras por aí. Bianca Andrade desmentiu o boato de que teria um lancinho com o jogador do Palmeiras, Joaco Piquerez. A empresária usou seu Twitter para mandar um recado para as pessoas que inventam coisas sobre a sua vida.

“Tô o dia inteiro enfiada em reunião e quando tenho um tempo para respirar, vejo que me arranjaram um jogador de futebol que eu nem conheço. E do Palmeiras ainda, porque a galera é criativa. Tá foda essa galera que cria fake news adoidado sem a menor responsabilidade”, escreveu Boca Rosa.

tô o dia inteiro enfiada em reunião e quando tenho um tempo pra respirar, vejo que me arranjaram um jogador de futebol que eu nem conheço. E do Palmeiras ainda pq a galera é criativa. Tá foda essa galera q cria fake news adoidado sem a menor responsabilidade. — Bianca Rosa (@BiancaAndrade) July 12, 2022

A gata está preocupada com seus negócios e não com esses boatos que não aumentam os dígitos em sua conta bancária. Cá entre nós, eu até gostaria que tivesse rolado um lance entre os dois, afinal, Joaco é um gatinho. Aloca!