Bianca Andrade fala sobre a participação de Fred no BBB: “Morro de orgulho”

A ex-mulher do confinado, provou que a relação entre eles continua sendo muito boa.

Odiar ex é para os fracos, eu quero mesmo é ter uma relação de carinho, respeito e orgulho com os meus, assim como a relação da ex-BBB e empresária Bianca Andrade com o influencer e atual “brother” Fred do “Desimpedidos”.

Após Fred ter sido anunciado como um dos participantes do BBB23, sua ex-mulher, popularmente conhecida como Boca Rosa, na manhã desta segunda-feira (16), publicou stories mostrando que antes de ser confinado, o ex-jogador a escreveu dizendo que queria dar muito orgulho pra ela e para o Cris, filho do ex-casal.

“Preciso mostrar uma coisa para vocês. Na verdade, acho que nos próximos meses vai virar um quadro no meu Instagram que se chama ‘orgulho da Boca Rosa’”, iniciou a influencer.

Em seguida, Bianca, além de se mostrar muito orgulhosa, provou que Fred aprendeu direitinho com a melhor marketeira do mundo, ela. O confinado fez um press kit especial para sua entrada no reality.

“Olha isso daqui. Ah, é um presente qualquer? Não. É um press kit feito por ele, Fred, que vai estrear hoje no Big Brother Brasil, hoje é o grande dia da galera entrar na casa. E ele, simplesmente, falou para mim ‘olha, Boca Rosa, vou te orgulhar muito’. E já começou. Olha isso aqui, gente. Um press kit. Me diz se eu não morro de orgulho do pai do meu filho, Fredolino?”, disse a influenciadora.