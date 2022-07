Beija menino, beija menina: Boca Rosa investe em Gabriela Versiani

Empreendedora disse que pelas contas ela só pegaria uma pessoa da Farofa, mas com a musa sua conta subiu para duas

Bianca Andrade me matou com um tweet, eu acreditava que a musa pegaria todos na Farofa da Gkay, mas a empresária disse que está de olho em apenas uma pessoa e que gosta que as coisas sejam em off. Eu quero só ver o que vai virar essa Farofa esse ano, porque Gabriela Versiani não deixou de investir na Boca Rosa e ela deixou se levar por brincadeiras bobas e gostosas.

Em um tweet Bianca escreveu, respondendo Gkay: “Amiga, pelas minhas contas eu só pegaria uma pessoa da Farofa e mesmo assim eu gosto no sigilinho sem câmera, né? Você sabe”.

Logo abaixo o comentário de Gabriela Versiani dizia que ela estava curiosa para sabem quem seria. Bianca não deixou de responder: “Se você for, aí com certeza serão duas”, escreveu.