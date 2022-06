ÍCONES! Felipe Neto e Mauricio Meirelles seguem roteiro de Bianca Andrade no Instagram

O cronograma da maquiadora fez muito sucesso entre a dupla

Depois que o roteiro de stories da Bianca Andrade viralizou, Felipe Neto e Mauricio Meirelles resolveram testar a formula mágica nesta quinta-feira, (2). A dupla usou ambos os Instagram’s para engajarem a ideia e deu até “treta” entre eles.

Quem começou foi Mauricio que avisou que usaria a estratégia e seguiu direitinho! Café da manhã com uma xicara de café, frase motivacional, stories do filho, make do dia e encerrou a noite com outra frase motivacional. E ó, segundo ele, deu resultado viu?

Caminhando na ideia do humorista, Felipe também seguiu o roteiro com direito a fazer até maquiagem de verdade, acredita leitor(a)? E ainda como bebê, já que não tem filho, usou vídeos de Maria Alice, filha de Marcelo Adnet.

E é claro que Mauricio rebateu Felipe por usar sua ideia e foi mega divertido assistir o humorista brincando que estava bravo com o youtuber. Ele repostou um post do perfil ‘Choquei’ que mencionava que o youtuber estava usando a estratégia também e escreveu: “hahaha muito original”.

“Olha aqui Felipe Neto chega de copiar formato, irmão! Bicho pegou agora! Não é porque você tem cinquenta milhões de seguidores, eu tenho trinta e cinco aqui e eles vão te arrebentar”, “ameaçou” o ex-CQC. “Aqui minha equipe Felipe Neto! Essa é a galera que você ‘tá roubando dinheiro! Depois você critica o Gusttavo Lima! Você está fazendo a mesma coisa! Está roubando dinheiro público”, disse Mauricio.

Depois, o humorista perguntou o salário do seu funcionário que brincou dizendo que recebe 66 mil reais e Mauricio disse que ele poderia ganhar 80 mil se não fosse o Felipe Neto. E ao perguntar para um outro colega o valor do estúdio, o rapaz brincou que custou 66 milhões e Mauricio disse que poderia ser 150 milhões se não fosse Felipe.

Ai gente, eu AMO essa internet, sinceramente!