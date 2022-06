”Para mim o mais difícil foi a amamentação, você não vai ser menos mãe se não conseguir”, dispara Bianca Andrade sobre filho

Empresária contou em entrevista ao podcast ‘Poc Cast’ que se sentiu muito mal por não conseguir amamentar seu filho

A gente vê o feed no Instagram, mas não imaginamos o que uma mãe passa com seu filho, né? E ninguém está livre de passar bons bocados quando coloca uma criança no mundo. Bianca Andrade mostrou que é gente como a gente em entrevista para o ‘Poc Cast’ e contou que teve muito problema com a amamentação do filho, Cris.

“Para mim o mais difícil, falo isso em todos os lugares, foi a amamentação, nunca achei que eu tivesse dificuldade com a amamentação. Tive curso, estudei tudo isso e meu filho não fazia a pega de jeito nenhum, tinha que tirar a roupinha para ela abrir a boca”, contou a influenciadora.

Bianca ainda contou que a mãe dela não teve problema com a amamentação, por isso acreditava que tiraria de letra, mas acabou tendo mastite. “Filho, por que é que você não faz como todo mundo fala? O que aconteceu com você? Essa parte era cansaço físico e aí veio o bico do peito rachado e sangrando. Tive mastite, que é quando inflama e aí tem febre, gente isso para mim foi muito difícil, tem mulher que amamenta tranquilamente, foi muito difícil amamentei só 3 meses”, disse.

“Para uma mãe que não consegue, ela não precisa viver pressionada e mal e sofrendo com seu filho que você vai ser menos mão se não conseguir, ele começou a perder peito e começou a negar meu peito e aí veio outra culpa: O que estou fazendo de errado?”, contou Boca Rosa, acrescentando que é muito importante fazer acompanhamento com profissional da saúde para entender que o problema não é completo da mãe, é natural.