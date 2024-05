Biah Rodrigues reage após Sorocaba revelar o nome do filho antes da hora

Sorocaba deu com a língua nos dentes e deixou Biah Rodrigues com cara de tacho ao ter o nome do filho dos dois revelado. Ela pretendia divulgar os nomes dos bebês, que devem nascer em breve, em um vídeo especial produzido pelo casal. Porém, ele deixou o nome do menino escapar em um story no Instagram.

Sorocaba contou que um dos bebês vai se chamar Zion. Assim, Biah surgiu nos stories do Instagram para brincar com o jeito do marido, que não consegue guardar um segredo.

“Gente, o que eu faço com uma pessoa que não se aguenta em guardar um segredo? Os amigos que estão próximos sabem muito bem do que eu estou falando. Não dá para contar nada, não dá pra falar de uma gravidez, pra contar uma notícia… Ele tem essa necessidade de compartilhar”, disse ela.

E completou: “Eu falei, amor, vamos gravar um vídeo bacana para que a gente possa revelar o significado dos nomes, o porquê a gente escolheu, levou tanto tempo, a gente sentou, conversou, orou, chegou nos nomes… Aí, em um story ele consegue falar o nome dos dois, que lindo amor, parabéns”.