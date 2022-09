Bia para Shay: “Fazendeiro tem que fazer as coisas, não tem que ficar parado igual você, não. Coçando a p*rra do c*!”

A borracheira foi pedir ajuda para o fazendeiro da semana e ele a tratou com ignorância.

E o clima entre os peões já começou quente, nesta quinta-feira (22). Logo pela manhã, enquanto realizava suas responsabilidades, cuidando das aves na sede de ‘A Fazenda’, Bia perdeu a paciência e se irritou com a falta de responsabilidade do fazendeiro da semana, Shay.

Enquanto os outros peões estavam fazendo suas obrigações, Shay estava dormindo e foi acordado pela borracheira, que foi pedir ajuda para a realização de suas tarefas.

Irritado por ter sido acordado, o fazendeiro grita com a peoa e manda que a mesma leia o manual e para a aprender. A moça então responderá: “Não precisa ser ignorante”.

Continuando a discussão, Bia diz a Shay que ele deveria ficar aos outros apoiando na realização das atividades. “Tô lá há mais de duas horas fazendo a prra da ave e você fica dormindo, p*rra. É fazendeiro, por que então? Fazendeiro tem que fazer as coisas, não tem que ficar parado igual você, não. Coçando a p*rra do c*!”.

Na internet, os fãs do reality saiu em defesa de Bia , dizendo que a mesma está enfrentando dificuldades na realização das tarefas pois não participou das explicações que a produção do programa deu aos participantes, a respeito do trato com os animais, uma vez que ela estava no paiol.