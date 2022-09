Bia Miranda zoa Pelé: “Se ficar put0 é pior”

Neta de Gretchen aproveitou o momento para zoar com o “brincalhão” da edição

Não gosta de brincar com a cara dos outros, Pelé? Ué, não entendi, quando vão brincar com você o jogo vira? Eu hein! Bia Miranda aproveitou o ensejo da fantasia com chifres de Pelé para cutucar a onça com vara curta. Na ocasião, a neta de Gretchen insinuou que o peão fosse chifrudo.

“Será que não é um sinal, não? Você faz aniversário e ir de corno?”, disse Bia, e Pelé não ficou calado.

“Você namora também, coran do caralho, diferente de você minha esposa é leal a mim, ela não é criança igual você não, criança igual você não, sai daí maluca, causadora de discordia”, rebateu o peão.

Bia termina o assunto de forma simples: “Se ficar puto é pior”. Essa é das minhas.