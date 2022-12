Bia Miranda planeja casamento com tema da Fazenda

Neta de Gretchen já está pensando em subir no altar com Gabriel Roza e já decidiu o tema da festa

Eu não quero nem saber, quero meu convite entregue em mãos. Aloca! Bia Miranda revelou que pretende subir no altar com Gabriel Roza e o tema escolhido para a cerimônia seria um só: A Fazenda. Em conversa com Iran e Babi ela contou detalhes da cerimônia.

“Imagina a produção comandando meu casamento? Atenção, Gabriel, chora, se não ela vai fazer você chorar”, brincou.

Iran ainda aproveitou o ensejo para dizer que se eles não comandarem a cerimônia, pelo menos vão dar uma motivação.

Vale ressaltar que Gabriel mandou uma carta escrita a punho para Bia; “Oi, amor da minha vida. Aí está o prato delicioso que é o pudim da vovó Elizete que você ama demais. Tenho certeza que você vai detonar assim que ver ele. Quero te desejar uma boa final, que Deus esteja ao seu lado sempre”, iniciou.

O amado ainda diz que ela está fazendo muita falta na sua vida e ainda conta que ela é casada.