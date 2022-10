Bia Miranda pediu dinheiro emprestado para entrar na Fazenda

Neta de Gretchen contou que precisou de gasolina no carro e dinheiro para o estacionamento do veículo antes de embarcar para o reality da Record

A mordomia de Bia Miranda como fazendeira no reality da Record a fez pensar em tudo que já passou fora da Fazenda. A neta de Gretchen contou que pediu dinheiro emprestado para colocar gasolina no carro e ir para o aeroporto embarcar no voo que a levaria para a cidade do reality.

“Graças a Deus o meu pai estava online. Foi muito em cima da hora e eu estava sem dinheiro para colocar gasolina para ir ao aeroporto, que é longe. Daí eu pedi R$200 para meu pai, vou pagar quando eu chegar”, explicou ela.

Em conversa com Vini e Lucas ela ainda conta que faltou o dinheiro do estacionamento do veículo. “Deu R$49, ele [o namorado], teve que pedir emprestado para o tio dele, aí ele conseguiu sair”, contou ela.