Bia Miranda manda recado para Jenny após desabafo: “Meto um processo em vocês”

Bia Miranda não ficou calada com o vídeo de sua mãe, Jenny Miranda, chorando na web. Acontece que ela está na reta final da gravidez e fez questão de rebater o vídeo em que a avó fala que não está participando da gravidez da filha. Vale ressaltar que as duas já não se falam há um bom tempo.

A neta de Gretchen alegou que Jenny Miranda estaria usando seu nome e o de seu filho, para ganhar visualizações. “Tá há 5 dias postando falando que vai nascer, sério? Aí fica usando o meu nome e o nome do meu filho, pra depois no mesmo vídeo falar sobre jogo de plataforma. Deixa minha gravidez e não toca no nome do Kaleb nunca mais, meto um processo em você, mais um né?”, disparou ela.

Em seguida, Bia Miranda falou sobre a possibilidade da mãe tentar ir à maternidade e deixou um recado: “E já vou avisando, se quiser fazer graça no hospital vão ter duas policiais te esperando. E quem julga, não sabe o que passei na mão dessa maluca. Perdoar? Perdoei pra Deus. Agora dela? Eu tenho até choque de olhar pra cara”, declarou a jovem.