Bia Miranda fala pela 1ª vez sobre nascimento do filho: “Caiu minha ficha”

Depois de muita polêmica envolvendo o nascimento do filho de Bia Miranda com DJ Buarque, finalmente temos a opinião da mãe diante do nascimento de Kaleb. A neta de Gretchen conversou com Leo diaz e contou como está se sentindo com o nascimento do pequeno.

Na conversa, Bia falou sobre o sentimento de ver o filho pela primeira vez. “Esse momento para mim só parece que caiu minha ficha quando eu vi ele no colo. Porque esses nove meses eu não senti enjôo, ranço de ninguém, desejo de comer nada, não senti nojo. Eu só estava com uma barriga. Logicamente que estava mexendo, mas a minha ficha ainda não tinha caído”, confessou.

A nova mamãe ainda afirmou que quase desistiu de ter o parto normal, mas foi incentivada pelo pai da criança. “Eu queria desistir três vezes e o Rapha [Buarque] do lado dizendo que eu ia conseguir. Realmente eu consegui quando eu vi ele no meu colo”, disse ela.

Bia ainda mostrou seu lado de mamãe babona e se declarou para Kaleb em discurso emocionante. “Falaram muito para mim que quando escuta o primeiro choro, a gente muda muito, vê o verdadeiro amor. É verdade mesmo. Eu passei por isso. Quando ele deu o primeiro choro, eu vi que ele é o homem da minha vida. Eu fico olhando toda hora pra ver se ele está bem, se está respirando. Agora vai ser para o resto da vida”, finalizou.