Bia Miranda explica motivo do desmaio durante o puerpério

Bia Miranda deu um susto nos seus seguidores após o seu marido contar que ela passou mal e teve um episódio de desmaio. A ex-Fazenda apareceu nas redes sociais e contou detalhes sobre a fase de puerpério após dar à luz a Kaleb.

“De manhãzinha eu fui tomar banho. Eu estava com um pouquinho de cólica. Cólica pós-parto. E meu banho é quentão, Aí fiquei bastante tempo no banho quente, aí eu sai no quarto e gritei o Rafa e desmaiei na cama. Só que agora já estou melhor”, disse ela.

Kaleb nasceu no início de junho em uma maternidade no Rio de Janeiro. O nome do bebê tem um significado bíblico, citado no Antigo Testamento e de origem hebraica.