Bia Miranda é a vice-campeã da Fazenda

Neta de Gretchen saiu do reality em segundo lugar, levando um carro 0Km para casa

Não foi dessa vez que a Deolane pode cantar vitória sobre Babi, a vencedora da Fazenda. Bia Miranda, aposta da advogada, saiu vice-campeã do reality, mas temos certeza que agora ela vem fazendo sucesso aqui fora, afinal, ela era uma das grandes apostas da edição e cresceu muito aqui fora.

Bia ficou no segundo lugar e levou um carro 0km 🥈🚗 #FinalAFazenda pic.twitter.com/INS47srNfD — A Fazenda (@afazendarecord) December 16, 2022

A musa recebeu 35,03% dos votos do público o que a posicionou em segundo lugar na final do reality que esquentou as redes sociais.

Agora, Bia vem brilhar aqui fora, porque é inegável a quantidade de fãs que a musa fez com o seu jeitinho irreverente e encantador. O seu jeito humilde e sua história de vida encantou o público, que esteve com ela até o fim, principalmente o “marido”, Gabriel Roza.