Bia Miranda ataca Shayan em festa: “Tarado”

Vice-campeã do reality show da Record não gostou de ver o seu rival no mesmo ambiente que ela e partiu para cima

O que viveram na Fazenda, fica na Fazenda? Jamais! Shayan provou o gosto de ver Bia Miranda em uma festa depois de sua participação no reality da Record. A neta de Gretchen não deixou de atacar o seu rival frente às câmeras e chamou o iraniano de “tarado”. No show de Wesley Safadão também estavam presentes Deolane Bezerra, Pétala Barreiros, Lucas Santos, Vini Buttel, Rosi Pinheiros e Tiago Ramos.

Vale ressaltar que Shayan foi expulso da edição após uma briga feia com Tiago Ramos, que também foi expulso. Na festa, Bia não perdeu a oportunidade de atacá-lo e o chamou de “tarado”, levando em consideração as acusações que ele recebeu dentro do programa.

Para quem não acompanhou, ele foi acusado de ficar olhando as meninas do grupo A enquanto elas tomavam banho, além de passar a mão no corpo delas, criando uma situação bem desconfortável.