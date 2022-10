Bia Miranda assume ter traído 5 vezes seu namorado

Neta de Gretchen contou detalhes da situação que mora e disparou que dorme no chão

Olha, não sei vocês, mas eu acredito que Bia Miranda seja uma das fortes concorrentes da Fazenda a ganhar o prêmio milionário. Aos pouquinhos a musa vai mostrando mais e mais da sua realidade e mostra ser gente como a gente. Bia disse que dorme no chão e na conversa com os peões ainda contou que traiu seu namorado 5 vezes.

“É assim, eu durmo no chão com o Gabriel, o maior dorme na cama. Fizeram, né, uma cama, não é uma cama. Mas colocaram, acho que era uma pedra, sei lá o que colocaram lá para o Luizinho dormir, colocaram cobertor e ele está dormindo lá. Aí quando o Felipe vai para lá, que é a maioria das vezes, ele dorme no colchão no nosso pé”, revelou Bia.

A neta de Gretchen ainda contou que jpa traiu Gabriel, seu namorado. “Mas eu mudei. E pior, Deo, sabe o que me machucava? No começo, eu o traía muito, ele sempre descobria, chegava para mim e falava assim: ‘Eu te perdoo, porque sei que você vai mudar por mim”, explicou.