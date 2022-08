Beyoncé é criticada por termo em música relacionado às pessoas com paralisia cerebral

Cantora usa o termo “spaz” na letra de “Heated” para sentido sexual, mas no pé da letra o termo é capacitista

Meu Deus! Nossa Queen errou, e ela sabe que terá que fazer algo para mudar essa situação. Ontem (01), a internet fez duras críticas a música “Heated” do novo álbum de Beyoncé, ‘Renaissance’. Acontece que a musa usou o termo “spaz” com conotação sexual, mas a tradução literal do termo é usado para quem tem paralisia cerebral.

A perda do controle físico e emocional tem sim relação com o termo “spaz”, mas seu uso é conectado com as pessoas com deficiência. Dessa vez, passou despercebido pelos olhos da nossa diva.

No Reino Unido o termo é algo tão grave como chamar alguém de “retardado” no Brasil. Ou seja, as críticas britânicas não pesaram a mão e desceram a lenha em Bey.

Logo após todo o burburinho, um representante da cantora confirmou que a letra será alterada. Ufa!