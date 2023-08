Beyoncé deixa o Brasil para fora da Renaissance Tour?

A cantora utilizou suas redes sociais para pedir que os fãs vistam de itens prateados nos últimos shows da turnê

Eu não pude acreditar que estou vivendo o pesadelo de ver que Beyoncé trancou o Brasil para fora da sua festa e da sua turnê de sucesso no mundo todo. Mesmo notando os brasileiros nos seus shows fora do Brasil, parece que Queen B deixou o nosso país fora da sua turnê ‘Renaissance Tour’. Por meio de um post, ela disse que seriam seus últimos shows.

ELA NÃO VEM MAIS, A BEYONCÉ NÃO VEM MAISpic.twitter.com/pwsqvAX0UM — wes (@wescarters) August 23, 2023

“A temporada de Virgem chegou. Essa turnê tem sido uma grande alegria, e conforme nos aproximamos do último mês, o meu desejo de aniversário é celebrar com vocês, vestindo nossos melhores looks prateados, nos shows entre 23 de agosto e 22 de setembro”, escreveu ela.

O Twitter não se aguentou e encheu de comentários dos fãs dizendo que ela foi maldosa em tirar o Brasil da sua turnê. Outros ainda dizem que pode haver um segundo ato da turnÊ e agarram na esperança de que ela venha.

Beyoncé eu tô juntando dinheiro, eu deixei cartão liberado. Beyoncé não faz isso comigo beyonceeeeee

Ela não vem mais pic.twitter.com/to2j1a6sFo — Isa (@batellax) August 23, 2023