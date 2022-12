Betito Tavares, ator de ‘Coração de Estudante’, morre aos 42 anos

Natural de Recife e conhecido por dar vida ao personagem ‘Cardosinho’ na novela faleceu nesta quinta (15)

Meu Deus, o mudo da televisão está mais triste com a partida do nosso muso de ‘Coração de Estudante’, Cardosinho. O ator Betito Tavares faleceu aos 42 anos de idade nesta quinta (15) e a causa da morte ainda não foi divulgada pela família.

O ator ficou conhecido pelo seu papel de sucesso na trama da Globo que está sendo reprisada pelo Canal Viva. Ele também atuou em Malhação e se dedicou ao teatro ao longo de sua carreira.

Renato Góes ainda lamentou a partida do amigo. “Morávamos no mesmo prédio em Recife. Eu ainda um adolescente sonhador quando ele foi embora fazer sua 1ª novela, Coração de Estudante. Suas conquistas muito me inspiraram. Hoje perdemos um inteligente e inquieto companheiro! Siga em paz! Beijo nos amigos e família”, escreveu.