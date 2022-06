Benny Briolly recebe ameaça de morte do deputado Rodrigo Amorim: “Já estou contando as balas”

Deputado ainda chamou a deputada de “macaco preto favelado fedorento”

É inadmissível viver na política nessas condições. Benny Briolly desde o início desta matéria quero dizer que estou contigo e não tolero nenhuma forma de preconceito e nem de ameaça de morte. Quero que algo seja feito em relação a isso, porque não aceitarei menos que o mínimo: Justiça.

A deputada recebeu um e-mail com ameaça de morte de Rodrigo Amorim caso ela não desista do processo que o envolve. “É inadmissível, novamente, uma ameaça de morte e dessa vez do e-mail oficial do gabinete do deputado Rodrigo Amorim. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma”, disse Benny.

“Quem escreveu esse e-mail deve estar preso, isso é um atentado ao meu corpo e um atentado à democracia brasileira é preciso que a justiça seja feita e seja feita urgente, porque eu travesti eleita democraticamente pelo povo não vou aceitar e não vou tolerar essa violência”, conta em vídeo.

URGENTE! BENNY BRIOLLY SOFRE AMEAÇA DE MORTE DE E-MAIL INSTITUCIONAL DO DEPUTADO ESTADUAL RODRIGO AMORIM, DA ALERJ



Benny Briolly foi notificada hoje por sua equipe de segurança sobre a ameaça de morte advinda do e-mail oficial do gabinete do deputado estadual Rodrigo Amorim. 👇🏿 pic.twitter.com/GYNu5D2Gqx — Benny Briolly 🔥 (@BennyBriolly) June 24, 2022

No e-mail conseguimos ler: “É um boiola assanhado, uma bicha escrota, um viado nojento. Você não é um boi Zebu, você é um macaco preyto favelado fedorento. Se você não desistir do processo contra mim vou fechar essa sua boca podre para sempre. Quero ver você me processar de dentro de um caixão, já estou contando as balas”, escreveu o e-mail endereçado do gabinete oficial do deputado.