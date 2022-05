Benny Briolly registra ocorrência contra Rodrigo Amorim: “Você que me aguarde, não vou deixar impune o que aconteceu”

Após fala racista e transfóbica, vereadora vai atrás de seus direitos que foram violados na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

Ela não ficou calada e não deitou para os comentários de Rodrigo Amorim. Benny Briolly registrou ocorrência depois dos comentários do deputado estadual, Rodrigo se referiu a vereadora como “boi Zebu” e “aberração”.

“Mais um registro de ocorrência de racismo e transfobia, dessa vez cometido pelo deputado Amorim. Queria dizer que não vou deixar impune o que aconteceu, estou acionando a justiça e me organizando para combater você a sua política transfóbica, racista e genocida. Você que me aguarde, nem você nem nenhum bolsonarista vai me impedir de ocupar a Alerj”, disse Benny em vídeo postado no Instagram.

O registro da ocorrência aconteceu nesta sexta-feira (20) na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), autuando Rodrigo pelos crimes de racismo e transfobia.

“É mais uma atitude do deputado, e daqueles que corroboram com um projeto de genocídio e fascismo contra corpos como o meu, que apresentam uma outra política, de diversidade, de direitos humanos. Não poderia tomar uma medida diferente que não seja a de acionar a Justiça, para que as devidas providências sejam tomadas, disse ela para o G1 na saída da Decradi.

Tudo começou com uma discussão com a deputada Renata Souza, em que a deputada disse que lixo eram os bolsonaristas, depois de receber diversas ofensas do público, além de vaias e mugidos (momento que Renata os chamou de bois). Rodrigo se mostrou ofendido com as palavras da deputada e proferiu o discurso ofensivo à Benny.

A queda dos preconceituosos é mais que linda, é merecida! Sou Team Briolly!