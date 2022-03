Quem é Benny Briolly a vereadora que é apaixonada por Maria Mulambo

A primeira vereadora trans eleita na cidade de Niterói, Rio de Janeiro defende seu axé e respeita a fé de todes

O que seria da sociedade sem pessoas para lutar por ela? Benny Briolly é um exemplo de pessoa que luta para garantir os direitos de cada um, garantindo o respeito às crenças. Hoje, a Briolly ocupa o cargo de primeira vereadora trans da cidade de Niterói.

Benny já foi a primeira assessora parlamentar transexual a trabalhar no Legislativo da cidade em 2016 e nunca abandonou as causas nobres, principalmente sua vida política partidária que se iniciou em 2013, assim como sua crença em Maria Mulambo, que sempre acompanhou a vereadora.

Em vídeo no seu Instagram ela mostra sua devoção. “Precisa ser protetora da cidade de Niterói, Laroyê Maria Mulambo! salve nossos caminhos, salve nossos terreiros, salve nosso axé, salve nossa ancestralidade”, disse.

Na legenda, Briolly diz que respeita todas as crenças, mas não entendem a dificuldade de respeitarem a sua, pois a umbanda ainda sofre grande preconceito diante de uma sociedade “católica”.

Benny Briolly e Maria Mulambo (Foto: Reprodução)

Hoje, com mais de 30 mil seguidores no Instagram, a vereadora pede respeito a pombagira Maria Mulambo como qualquer outro santo do catolicismo é respeitado.