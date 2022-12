Ben Affleck presenteia Jennifer Lopez com diamantes, viagens e mais

Depois de enfrentarem brigas nos últimos meses, o ator decidiu deixar a cantora boquiaberta

Será que tem alguma coisa que deixe Jennifer Lopez surpresa? Sabemos que Ben Affleck não economizou no orçamento para surpreender a amada com os presentes do final de ano. Se engana quem pensa que era um só, afinal o ator usou diamantes, viagens e mais para garantir o amor da cantora para o próximo ano. Aloca!

Sabemos que J-Lo ama um luxo, festa e coisas brilhantes. Portanto, Ben uniu o útil ao agradável, dando a ela uma porção de diamantes, uma viagem e mais. O passarinho verde que me contou não detalhou o destino e os modelos dos diamantes, mas sabemos que milhões e milhões foram gastos.

Nos últimos meses eles ainda se envolveram em uma treta e muitos acreditaram que seria o fim do casal, mas não. Eles seguem firmes e fortes, mesmo J-Lo sendo insuportável com suas manias.