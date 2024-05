Belo volta a se pronunciar sobre suposta amante: “Negar não adianta”

Belo tornou a falar sobre o seu possível caso extraconjugal enquanto ainda era casado com Gracyanne Barbosa. O cantor usou suas redes sociais para dizer que existem muitas especulações sobre sua vida a pessoa que está enfrentando um momento complicado.

Os boatos se iniciaram através do colunista Leo Dias, que afirmou que Belo estaria vivendo um romance com a empresária e modelo Tayane Figliuzzi. “A rapidez com que as especulações se espalham, baseadas em informações e boatos sobre este momento delicado da minha vida é impressionante”, iniciou. “Infelizmente, negar ou explicar não adianta, pois cada pessoa acredita em sua própria versão da verdade”.

Belo ainda desabafou sobre os rumores e refletiu sobre a exposição de seu término com Gracyanne. “Fico imaginando até onde isso pode chegar, qual será o limite. Somente o tempo dirá, e cabe a mim apenas cuidar das feridas e conviver com as cicatrizes. Assim é a natureza humana…”, finalizou.