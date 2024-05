Belo se pronuncia sobre suposta amante: “Conhecendo novas pessoas”

Vish! Léo Dias revelou novas faces sobre a separação de Belo e Gracyanne Barbosa. De acordo com o colunista, o cantor teria uma amante e chegou a apresentá-la enquanto ainda estava casado com a musa fitness. O pagodeiro se pronunciou diante do fato e disse que agora está solteiro e com sua vida social ativa.

“Estou solteiro, mas a vida social está ativa e, consequentemente, conhecendo novas pessoas. Mas, de fato, sigo solteiro”, declarou ele à colunista do Metrópoles, Fábia Oliveira.

Uma revelação bombástica foi feita pelo portal Leo Dias nesta segunda-feira, 06, sobre o fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa. Segundo o jornalista, o cantor teria uma amante, a qual presentou enquanto ainda estava casado com a influenciadora.