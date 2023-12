Belo revela porque saiu do grupo de pagode Soweto

O cantor também revelou o desejo de reencontrar, profissionalmente, com os ex-colegas de trabalho.

Recentemente, em entrevista à revista Quem, o cantor e marido da fisiculturista Gracyanne Barbosa, Belo resolveu abrir o coração e falar pela primeira vez sobre a sua saída do grupo de pagode Soweto, nos anos 2000. Segundo o artista, o seu sonho profissional não estava completamente alinhado com o trabalho do grupo musical, porém, afirma que nunca deixou de cantar os grandes sucessos que eles haviam feito.

“Sempre gostei de MPB e queria fazer música romântica, com piano, corda e voz que não se encaixavam no pagode da época”, iniciou Belo, que continuou: “Estou na atividade e trabalhando muito desde que saí do grupo, mas nunca perdi a minha essência. O Soweto sempre esteve comigo. Sempre cantei as músicas nos meus shows”.

Por fim, o cantor revelou o desejo de realizar um reencontro com os antigos colegas de trabalho, assim como muitos artistas tem feito.

“Em 2022, comecei a ter esse desejo de fazer um reencontro e celebrar os 30 anos que o grupo faz em 2024. A história do Soweto está viva e ela marcou a trajetória de muitos artistas como Thiaguinho e Ludmilla. Vale muito a pena nos reunirmos mais uma vez para contar essa história para o Brasil”, revelou.