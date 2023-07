Belo quita dívida milionária com Denilson

De acordo com Léo Dias, a dívida do cantor com o apresentador chegou ao fim após 22 anos caducando e martelando as partes lesionadas

Léo Dias sempre traz fofocas quentinhas para mim, e eu adoro. Acontece que Belo quitou a sua dívida milionária com Denilson diante de uma batalha judicial que já carregava a dívida para a quantidade de R$7 milhões. Léo conta que o pagodeiro quitou a dívida depois de 22 anos. O pagodeiro foi processado pelo ex-jogador por causa de um grupo de pagode e tudo tem relação com a quebra de contrato de Belo, que era o líder do grupo, que anunciou a sua saída em 2000. Em 2004, Belo foi condenado a pagar uma indenização, que nunca foi paga. Desde então a dívida passou a acumular, ano após ano, até chegar ao montante de R$7 milhões. A equipe de Belo entrou em contato com Léo Dias e disse que estava tudo resolvido entre os dois. Ufa!