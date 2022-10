Belo diz que bumbum de Gracyanne ajuda na hora de fazer amor

Cantor foi questionado se o bumbum da esposa não atrapalhava na hora H

Sem papas na língua, Belo trata a sua vida sexual às claras com os seus fãs e seguidores nas redes sociais. O cantor não teve vergonha de falar dos momentos com Gracyanne depois de ser questionado se o bumbum da musa fitness não atrapalhava na hora H por causa de seu volume colossal.

Dando risada, Gracyanne Barbosa gravou a resposta do esposo, que surgiu com um sorriso no rosto. “Não atrapalha não, ajuda”, revelou.

A musa fitness ainda completou: “Só ajuda né, tudão?”. Meu Deeeeus, tudo que eu te peço é um bumbum à la Gracyanne.