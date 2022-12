Bella Thorne conta que aos 10 anos foi acusada de flertar com um diretor de cinema

A atriz revela que essa situação te assombra até hoje.

As vezes fico me perguntando, como é que um adulto é capaz de ver maldade em uma criança? Isso é nojento! Durante a sua participação no podcast “High Low”, que é apresentado pela modelo Emily Ratajkowski, a atriz Bella Thorne revelou que aos seus 10 anos, foi acusada de flertar com um diretor, durante um processo de audição.

“Eu tive um diretor me dando feedback uma vez e eu tinha 10 anos. O diretor de elenco ligou para meu agente e meu agente ligou para minha mãe e eles disseram: ‘Então, a Bella não está seguindo em frente [na audição] porque o diretor sentiu que ela estava flertando com ele e isso o deixou muito desconfortável”, contou a atriz.

Revoltada com a situação que aconteceu em sua infância, Bella afirma que mesmo que ela falasse nitidamente coisas sexuais para ele, por ela ser uma criança ele não deveria enxergar sua ação como um flerte.

“Eu não dou a mínima para o que diabos eu disse. Eu não me importo se eu dissesse: ‘Coma minha b*ceta agora. [Eu tinha] 10 anos. Por que você pensaria que [eu estava flertando]?”, indignou-se Bella.

A atriz afirma que mesmo após tanto tempo, as falas que lhe foram ditas ainda lhe perseguem, fazendo com que ela se questione: “Isso me deixa louca! Eu estou tentando encontrar falhas em mim mesma, tipo: ‘o que você Bella? O que você fez? Você o fez sentir assim”.