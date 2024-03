Bella Campos foi vítima de racismo em restaurante 

Minha gente, a Bella Campos relatou nas redes sociais sobre o episódio de racismo que sofreu nesta sexta-feira (22) em um restaurante. A atriz disse nos stories do seu perfil no Instagram que foi confundida com uma atendente do estabelecimento por uma mulher branca e confessou que se sentiu ofendida pelo tom usado por ela.

Bella não deixou barato e fez questão de filmar a pessoa que fez comentários racistas. “O restaurante superlotado e essa mulher branca aqui [aponta a câmera] fez assim: ‘é ela quem é a atendente?’ e me olhou de cima a baixo”, disse a atriz.

A artista fez uma expressão de deboche e concluiu o vídeo mostrando o dedo do meio para a mulher. “Querida…”, disparou. “Boa noite, Brasil”, concluiu ela.