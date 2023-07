Ex-Global e promessa de revelação, Valentina Bandeira será a Cicareli do Beija Sapo

O grande sucesso dos anos 2000 que era apresentado por Daniella Cicarelli vai voltar para fazer a alegria da galera

O meu Twitter não dá outra coisa senão os edits do ‘Beija Sapo’ e a notícia é mais que animado para quem é fã do programa, porque sim, ele vai voltar. A MTV anunciou o retorno do programa que era de sucesso em 2000, apresentado por Daniella Cicarelli.

A novidade é que a apresentação do remake do programa vai ficar por conta da divertidíssima Valentina Bandeira, que participou recentemente de ‘Todas as Flores’.

O programa chegará nas telinhas no segundo semestre deste ano e eu já estou super animada para ver como ficou a repaginada do programa.