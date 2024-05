Beatriz Reis se emociona ao ganhar estrela com seu nome: “Presente lindo”

Bia do Brás é uma das participantes que fez o seu nome dentro da casa e hoje só recebe os mimos aqui fora. A musa completou 24 anos no dia 17 e ganhou uma estrela batizada com o seu nome do seu grupo de fãs.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Bia compartilhou um vídeo onde exibe um quadro com a foto da estrela que agora tem seu nome. “Gente, vocês não existem, olha isso! Eu ganhei uma estrela da NASA. Vocês têm noção do que é isso? O grupo Danados da Bia me mandou esse presente lindo, tô apaixonada!”, declarou a ex-sister.

Beatriz ainda leu uma cartinha, que acompanhou o presente, para seus seguidores. “Beatriz Reis, o céu agora tem uma estrela com seu nome. Porém, nem uma constelação inteira teria tanto brilho quanto seu sorriso. Agora você pode sentir nosso amor olhando pro céu. Você sempre será nossa estrela mais brilhante, feliz aniversário!”, disse o texto.