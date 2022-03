Para tudo! Influencer, Padrinho, faz Beatriz Rangel gozar sem colocar a mão nela

João Vítor Heringer, é conhecido por causar longos orgasmos sem nem tocar nas mulheres

Muita gente pode não acreditar, mas é a pura verdade, fiquei sabendo disso há um tempo e pude confirmar tudo pelo relato da Beatriz Rangel. A influencer foi modelo para a sabedoria de Padrinho, João Vítor Heringer, gerar um orgasmo de 20 segundos, o ponto chave é que ele não usa as mãos.

Isso mesmo, pode parecer brincadeira, mas não é. Com energia corporal é possível atingir o orgasmo e quem provou diz que a sensação é diferente de tudo que já aconteceu e qualquer outro orgasmo que tenha sentido.

A belíssima, Beatriz Rangel conta que pode ter muitos talentos, mas atuar não é um deles. “Tudo o que vocês tão vendo nesse vídeo e que eu postei nos stories é 1.000% verdadeiro. Eu não teria a competência de fingir isso tudo não, e sim, os orgasmos sem a pessoa por a mão são de verdade”, escreveu.

Beatriz, musa chiquérrima, conta que estava bem cética com a ideia, mas que tudo fluiu no momento. “Assumo que eu fui bem cética, achando que seria super de boa e que eu ia ser super resistente, mas isso durou um total de 20 segundos e eu já tava molinha, caindo no chão, tremendo o corpo todinho e dando uns berrinhos”, explicou.

Padrinho já é sucesso no Instagram e leva a mulherada a loucura com suas técnicas. Hoje, ele tem mais de 180 mil seguidores no Instagram, onde ele agradeceu a entrega de Beatriz e a confiança.

Minha gente, eu não desacredito de nada e digo que fiquei até curiosa para experimentar toda essa energia.