Beatriz questiona Rodriguinho após brother reclamar de calcinha “jogada”

Beatriz e Rodriguinho se desentenderam no BBB e a musa não teve papas na língua na hora de ir cobrar o cantor que falou de uma possível peça íntima da sister. O cantor se deparou com uma de suas calcinhas ‘jogadas’ no quarto.

“Rodrigo, eu realmente errei de ter deixado a calcinha lá. Só que você falou ‘estava tudo estropiado’, de estar arreganhado. Não, estava dobradinha no canto”, afirmou Beatriz. O artista, então, rebateu: “Eu nem vi a calcinha. Quem falou foi o Luigi, que falou: ‘Tem uma calcinha ali, não sei o quê’. Eu nem tinha visto”, disse ele. “Mas foi você que veio falar”, retrucou Beatriz.

“Mas não é legal deixar a calcinha…”, avisou Rodriguinho, que rapidamente teve sua fala interrompida pela vendedora. “Não é legal, mas você chegou assim ‘tá tudo estropiado'”, relatou ela. “Para mim, uma calcinha jogada no meio de um monte de coisa é estrupiado. Onde a gente vai chegar com isso? Era só tirar…”, insistiu o brother. “Tudo bem, só estou falando. São formas de falar”, explicou Beatriz. “Tá estropiado. Pronto”, reclamou o líder, que completou após a saída da sister: “É cada uma… Tô sem paciência. Quer inventar coisa? Sai fora!”.