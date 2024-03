Beatriz ganha a prova e é a nova Líder do BBB24

Após mais de 15 horas de disputa, a vendedora do Braz foi a última a desistir da prova nesta semana.

Amores, todos temos que concordar que tanto a Beatriz, quanto o Davi foram extremamente guerreiros nesta prova do líder, afinal, foram mais de 15 horas de disputa, porém, apenas um deles poderia ser o vencedor e desta vez foi a Beatriz.

A sua consagração como nova líder do reality será feita na noite desta sexta-feira (08), mas além de receber o seu colar e as regalias de líder, ela também terá que indicar 5 confinados para a Mira do Líder, tendo que escolher o seu indicado ao paredão dentre eles, no domingo.