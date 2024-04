Beatriz do BBB 24 é detonada pela Blogueirinha ao derrubá-la em gravação: ” Para com essa mania “

Genteeee, parece que a Beatriz do Brás continua dando o que falar mesmo após sua saída da casa do BBB 24, não é mesmo? Pois bem, na tarde desta sexta-feira (12), depois de gravar sua participação para o quadro da influencer e apresentadora Blogueirinha no Fantástico, ao lado de Giovanna e Lucas Buda, também recém-eliminados do BBB 24. A vendedora do Brás acabou derrubando a apresentadora, assim como fez com Sabrina Sato e Tadeu Schmidt.

A influenciadora chegou a publicar um vídeo do encontro com a vendedora do Brás, onde foi surpreendida com um pedido inusitado da ex-sister: “Posso te derrubar?”, questionou. Ao abraçar a entrevistadora, ela a faz cair no chão e levou uma bronca daquelas da Blogueirinha..

“Ai, Bia. Nossa. Caramba, garota. Você não tem noção, não. Para com essa mania”, criticou Blogueirinha. Na legenda, ela ainda acrescentou deixando um recado à Beatriz: “Ela precisa parar com essa mania, gente”, avisou.

Obviamente, os internautas se divertiram com a situação: “Falta de noção!!! dá pra ver claramente ela quebrando a perna da Blogs… espero que não tenha sido tão grave e que ela volte a andar”, ironizou um. “Que absurdo. Nem a Mari Maria foi tão violenta contigo, Blogs”, brincou outro.