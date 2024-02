BBB24: Big Fone tocará neste domingo às 18h20min

O telefone mais temido e almejado do Brasil, ditará muito sobre a formação de paredão desta semana.

Minha gente, mais uma vez o Big Fone promete causar no BB24. Neste domingo (04), o telefone da casa irá tocar causando um alvoroço daqueles entre os brothers.

Inicialmente, a dinâmica iria acontecer durante o ao vivo, porém, no programa de ontem (02), o apresentador do reality Tadeu Schmidt revelou que o horário da mesma mudou, sendo realocada para as 18h20min.

Ao sortudo, que conseguir atender o telefone, o nosso querido Big Boss dará as seguintes instruções: além de estar imunizado no paredão desta semana, o brother ou sister, terá que dividir toda a casa, em dois grupos, deixado apenas a líder, Fernanda, fora desta divisão, que será utilizada para a formação do próximo paredão.