BBB24: Beatriz perde o posto de favorita após seu comportamento na festa?

s atitudes de Beatriz na festa deste sábado (24) estão dando o que falar tanto dentro quanto fora da casa do BBB4 e estão cobrando até mesmo a expulsão da sister. Sabemos que como a Bia se comporta nos show que acontecem no reality né, mores?

Pois bem, acontece que durante a apresentação de Xande de Pilares no programa, Bia correu e chegou até mesmo a ultrapassar o limite permitido e ficar em cima da escada que dava acesso ao palco, deixando o cantor visivelmente desconfortável. A sister se emocionou e chorou copiosamente, chegando a abraçar o cantor durante o show.

Davi e Leidy Elin tentaram tirar a sister da escada, sem sucesso. Enquanto Xande, por sua vez, se esquivava ao máximo, na elegância.

Obviamente, o comportamento da atual líder deixou alguns brothers extremamente incomodados. Giovanna chegou a reclamar sobre as atitudes da sister, em conversa com Michel e Raquele.

“Estraga o clima, todo mundo fica preocupado, todo mundo ficou no maior climão ali na festa. O Xande já ficou voltando para trás o tempo todo, porque ele sabe que não pode. Ela sabe que não pode. Isso tá na regra”, fala.

Um outro momento que podemos definir com o ápice da falta de noção da sister aconteceu durante a apresentação de Joelma na festa. O participante Lucas estava interagindo junto com a cantora durante uma performance, quando Beatriz invadiu o momento e começou a abraçar o brother e a dançar com ele, jogou o cabelo e passou a mão em seu rosto duas vezes, como se fosse tapinhas.

Além dos inúmeros pedidos de expulsão da participante nas redes sociais, alguns internautas ainda comentaram que a modelo e atriz não deixa os outros brothers curtirem as festas e quer ser sempre o centro das atenções.