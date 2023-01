BBB23: Sem sororidade, Key debocha de violência contra Bruna Griphao

A atleta alfinetou a atriz ao agradecer a Gustavo pelo mesmo a respeitar, o que não acontece com Bruna e Gabriel.

Gente, sério? Rivalidade no jogo é uma coisa, mas disso à debochar de algo extremamente tóxico que está acontecendo com outra mulher embaixo de seu nariz, pelo amor de Deus, hein? Acho que mais alguém além do ex-BBB Felipe Prior está precisando aprender o que é sororidade.

Após o ótimo chega pra lá que o apresentador Tadeu Schmidt deu no brother Gabriel, na noite de ontem (22), ao invés de todos na casa utilizarem a dica para ajudar a consertar toda essa situação e consolar a atriz Bruna Griphao, a jogadora de vôlei Key Alves decidiu debochar da cara da atriz.

Durante o Raio-X desta manhã (23), sem o mínimo de noção, a atleta mandou um torpedo para o agroboy, Gustavo, agradecendo pelo mesmo a respeitar, dentro da casa.

Quando os torpedos enviados pelos brothers começaram a aparecer no telão, Bruna ficou extremamente mal e se desmanchou em lágrimas, ao se deparar com a suposta indireta de Key.

“Jogou na minha cara que eu não estou sendo respeitada. Eu não vou surtar, eu juro”, desabafou ao aliado Fred.

a bruna ta chorando depois de ver o torpedo que a key mandou pro gustavo #BBB23 pic.twitter.com/aqdo69mfP2 — matheus (@whomath) January 23, 2023