BBB23: Médica de UTI, Amanda Meirelles, promete esquentar a casa

Focada e persistente, a médica afirma que entrou no programa para ganhar.

É isso mesmo Brasil? Mais uma “falsa Barbie” na 23ª edição do BBB? Porém, essa vem com um plus a mais, a gata é uma fofoqueira daquelas. A médica, Amanda Meirelles, largou a pressão dos plantões na UTI de Astorga – PR, para viver toda a emoção de estar no BBB23.

Persistente e apaixonada pela medicina, desde seus 14 anos, Amanda é a primeira de sua família a se formar em uma universidade, e para realizar seu sonho, seus pais até passaram fome.

Super focada, a médica disse que entrou para o reality para ganhar e prometeu fazer o clima dentro da casa esquentar.