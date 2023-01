BBB23: Key Alves detona Bruna Griphao e Larissa Santos: “Não sabem nem o alfabeto”

Ao que tudo indica, a rivalidade entre as meninas surgiu após a troca de farpas entre a atriz e o agroboy, Gustavo.

Gente, e o BBB que mal começou e as primeiras rivalidades da casa já estão aparecendo. Após a troca de farpas entre a atriz Bruna Griphao e o agroboy Gustavo Benedeti, durante a prova de imunidade que aconteceu na última segunda-feira (16), ao que tudo indica a loira não está na lista de “as mais queridas” da jogadora Key Alves, dupla de Gustavo.

🚨VEJA! Um dos momentos que a Bruna Griphao debochou da eliminação do Gustavo e Key Alves da prova de imunidade #BBB23 pic.twitter.com/5xe1ep86T8 — REALITYSBBB (@superbbb23) January 17, 2023

Numa possível treta entre o pipoca agroboy Gustavo e a camarote atriz global Bruna Griphao, eu estarei do lado da treta, que os dois se matem lá dentro#BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/fHsbYiqe6P — Oliveira ˢᶠᶜ (@yuriolisfc) January 17, 2023

Durante uma conversa com o seu parceiro e o médico Fred Nicácio, a atleta fez duras críticas à atriz.

“Não consigo conversar com elas. As meninas não sabem nem o alfabeto para conversar. Na prova, dançando TikTok. Aí vem tirar onda com a gente? Ah, me respeita. Fiquei p*ta. Falei para ele [Gustavo]: ‘Se quiser, a gente vai nelas'”, contou à Nicácio.

E é claro que a parceira de Bruna, Larissa Santos, não poderia ficar de fora da conversa, porém, segundo Key, a professora não passa de uma coitada que anda junto com a “vilã” da história.

“O que mais me incomoda, de verdade, é ela [Bruna]. Essa daqui [Larissa] é uma coitada que anda junto com essa aqui”, pontuou Key.

