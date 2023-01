BBB23: Key Alves confessa que já saiu com homens em troca de comida

A atleta disse que não aceita mais passar por uma situação como essa.

Gente, me desculpe, mas essa história que a Key contou me lembrou muito aquele meme, do programa do João Kleber, em que a mulher conta para o marido que estava se prostituindo para comer X-Burguer.

Durante uma conversa com alguns brothers, a atleta Key Alves foi questionada por Sarah, se a mesma se sentia segura tendo um perfil no OnlyFans, plataforma de conteúdos adultos. Sem pensar duas vezes a jogadora respondeu que sim, pois foi através de seus conteúdos que conquistou a sua independência financeira.

“Sabe por quê? Agora, por causa disso, eu sou totalmente independente financeiramente. Eu não dependo de mais nada. Minha maturidade mudou”, confirmou Key.

E assim veio a revelação! A atleta conta que, por falta de dinheiro, ela já chegou a sair com homens para comer, porém afirmou que ela não aceita mais passar por isso.

“Eu já cheguei a sair com homem pra comer, porque eu não tinha dinheiro. Entendeu? Coisas assim, situações como essa. Eu não aceito mais, acabou”, confessou a sister.

Por fim, ela soltou um questionamento que diariamente é feito por milhares de pessoas na vida aqui fora. “Por isso eu falo: dinheiro não traz felicidade, será?”