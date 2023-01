BBB23: Internautas resgatam vídeos de Key Alves tacando uma cadeira em um técnico de Vôlei

A atleta é uma apoiadora declarada de Bolsonaro.

Gata, até onde eu sei você é atleta de vôlei não de arremesso de cadeiras. Amores, a pouco informei a vocês que a jogadora de vôlei mais seguida, nas redes sociais, do mundo, Key Alves é uma das participantes do camarote da 23ª edição do BBB.

Pois bem, após o nome da atleta ser divulgado, internautas resgataram um vídeo mega polêmico, onde Key aparece jogando uma cadeira em um técnico de vôlei.

A Key Alves jogou uma CADEIRA em um técnico numa briga #BBB23 pic.twitter.com/gH0Yu96p8J — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) January 12, 2023

Além disso, ao stalkear a atleta, internautas também descobriram que a mesma é uma apoiadora declarada do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e caíram matando.

UÉ!!!



Key Alves diz que sente atração por pessoas inteligentes mas é Bolsonarista 😂#BBB23 #BigDay — PRISCILA 🌵 (@Eupriscily) January 12, 2023

misericórdia fui conhecer a tal key alves e ela é podre, socorro, até bolsonarista a mulher é #BBB23 — queixuda trabalhando no caldo da rosi (@disinntegration) January 12, 2023