BBB23: Internautas pedem expulsão de Larissa

Isso porque durante uma brincadeira com a Bruna, a professora deu um tapa no ombro da atriz.

Será? Gente, desde a madrugada desta quinta-feira (09), um vídeo polêmico envolvendo as sisters, Larissa Santos e Bruna Griphão, está circulando e ganhando cada vez mais repercussão na web.

No vídeo, as amigas aparecem brincando, quando em determinado momento, a atriz dá uma cutucada na professora de educação física, que revida dando um tapa no ombro da sister.

Apesar do ocorrido não ter passado de uma brincadeira, alguns internautas não concordaram com a atitude de Larissa e pedem que a confinada seja expulsa do reality, assim como, em 2019, a ex-BBB Hariany foi expulsa, após empurrar Paula, durante uma brincadeira.

Confira alguns comentários que estão rolando pela web, a respeito do assunto:

A regra é clara não pode agredir LARISSA EXPULSA #BBB23 pic.twitter.com/IkdeeVJ6Py — V.LAO 💎 (@REVISTAELMAGO) February 9, 2023

Antes da agressão veio o assédio … E vocês não estão pronto para essa conversa que já vem sendo feita por diversos participantes !#BBB23

Larissa expulsa pic.twitter.com/geZCp6qQ1E — Will Comenta (@Will_Comenta) February 9, 2023

Se esse tapa da Larissa na Bruna tivesse sido outras pessoas, todo mundo tava pedindo expulsão, mas só porque foi a bonita da Larissa que AGREDIU, foi só um tapinha de nada kkkkkkk povo seletivo

Larissa expulsa SIM CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 9, 2023