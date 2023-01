O modelo e a biomédica são os primeiros participantes da casa a serem confirmados.

Confirmadíssimo!! Após dois dias de completa exposição no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, finalmente saiu o resultado. Os primeiros participantes oficialmente confirmados para a 23 edição do BBB, é o modelo Gabriel Tavares e a biomédica Paula Freitas.