BBB23: Gabriel dá lição de moral em Bruna: “Ninguém ganhou essa porr* sozinho”

Apesar de alguns internautas terem considerado a atitude de Gabriel louvável, muitos acreditam que o mesmo só falou com a Bruna para fazer VT.

Uai, será que ele se arrependeu de não assumir o B.O.? Após todo o quebra pau que aconteceu, nesta madrugada (20), entre as líderes da semana, Bruna Griphao e Larissa Santos, onde Gabriel afirmou que não “assumiria esse B.O.”, se referindo a ficar no quarto do líder com Bruna, após a briga. Nesta manhã, o Modelo resolveu conversar com a atriz e dar uma lição de moral na loira.

“Vocês começaram juntas, ninguém ganhou essa porr* sozinho. Se for pra você usar essa porr* assim, era melhor eu ter ganhado com a Paula”, afirmou o gato.

Enquanto Bruna o escuta, em meio aos prantos, o puxão de orelha dado pelo affair, Gabriel, sem papas na língua, aconselha a líder.

“Você entendeu? Então abaixa o volume e aprende a conversar”, finalizou o modelo.

Gente, mas a atitude de Gabriel não agradou a todos aqui fora não. Enquanto alguns afirmam que finalmente o boy teve uma atitude massa e com um pouco de sensatez, outros afirmam que o modelo só foi conversar com atriz, pois foi quase que obrigado pelo ex-marido de Boca Rosa e que ainda não engoliu o fato de ter perdido a prova do líder para ela.