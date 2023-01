BBB23: Ex-Rouge, Aline Wirley é a primeira camarote confirmada

A cantora é bissexual e tem um relacionamento aberto com o ator Igor Rickli.

Eu amo!! E não é que o meu amigo Leo Dias acertou? A atriz e cantora, ex-Rouge, Aline Wirley é a primeira mulher do camarote a ser confirmada para a 23ª edição do reality mais assistido do Brasil.

A gata, que começou a cantar com apenas 13 anos, também já trabalhou como telefonista de telemarketing. Vencedora do Popstars, Aline é muito competitiva e se considera uma ótima jogadora.

Sendo uma das protagonistas do eterno hit “Ragatanga”, a cantora promete levar toda a sua felicidade e energia para o programa.

Apesar de ser casada com o ator Igor Rickli, onde ambos são bissexuais, recentemente, já para participar do programa, ela revelou que seu casamento é aberto, porém fez questão de ressaltar que “uma relação aberta pode ser confundida com ficar com todo mundo, mas na nossa não é isso”.