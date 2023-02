BBB23: Cara de Sapato se declara para Amanda: “Não tô falando da boca pra fora, te amo tanto”

O lutador consolou a confinada que estava revoltada com as justificativas dos votos que te colocaram no paredão.

Amores, quem assistiu o ao vivo de ontem do BBB23, tinha a certeza de que a noite na casa mais vigiada do Brasil ia ser cheia de emoções. Após a formação de paredão de ontem (12), a emparedada Amanda ficou revoltada com as justificativas que foram dadas aos votos que a mesma recebeu e que a levou ao 4º paredão da edição. Vendo a revolta da companheira, o lutador de MMA, Cara de Sapato, consolou a médica, pedindo que a mesma esfrie a cabeça. "Esse jogo gira, você só tem que saber, como eu falei pra você… quem você é, sua personalidade… pra mim, você volta desse paredão, entendeu? Como você vai voltar! Esfria a cabeça", aconselhou o aliado. Sapato aconselha Amanda a se acalmar: "Esse jogo gira, você só tem que saber, como eu falei pra você…quem você é, sua personalidade… pra mim, você volta desse paredão, entendeu? Como você vai voltar! Esfria a cabeça. #FicaAmanda #ForaPaula pic.twitter.com/V8LQg4Jc3A — Cara de Sapato #BBB23 👞 (@caradesapatojr) February 13, 2023 Logo em seguida, o lutador afirma que acredita fielmente que a loira volta do paredão e tece elogios sobre a médica, finalizando com uma declaração. "De uma coisa eu tenho certeza: você é uma pessoa incrível. Eu não posso te dar certeza de nada, Amandinha, mas eu acho muito, muito, que você vai ficar. Juro que não tô falando da boca para fora. Não sei se é porque te amo tanto", finalizou Cara de Sapato, dando um abraço na amiga. Simplesmente o cara de sapato falando que AMA a Amanda e inocentando todas as caprichetes! pic.twitter.com/dlyYD7cS3J February 13, 2023