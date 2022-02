A edição de milhões: BBB ficará mais tempo no ar

O BBB22 terá 100 dias de duração e ficará no ar até 26 de abril

O mais falado (e talvez o mais flopado) Big Brother Brasil ganhará mais tempo nas telinhas do plim plim. Estratégia? Bom, espero que o tiro não saia pela culatra e os planos partam para apelação, como aconteceu no jogo da discórdia com água suja.

Polêmico jogo da discórdia em que Maria bateu balde na cabeça de Natália (Foto: Reprodução/Globo)

Ah, e você pensa que para por aí? Tio Boninho reservou tempo para um programa especial com a participação de todos os participantes no final da edição, tipo um reencontro que já tem a data marcada para o dia 28 de abril.

Por incrível que pareça a edição de 2022 teve crescimento de 57% na audiência, cerca de 8 pontos, em comparação com semanas anteriores. Que continue assim, vida longa ao BBB.